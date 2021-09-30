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Отец Кузяева оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

09:58
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева оценил шансы команды из Санкт-Петербурга в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Шансы на выход всегда есть, даже в плей-офф Лиги чемпионов. Вчера «Шериф» дал пример всем командам, что непобедимых команд не существует. У «Зенита» сейчас крепкий подбор футболистов. На «Стэнфорд Бридж» команда выглядела очень солидно, поэтому шансы обязательно будут, главное — использовать их», — приводит «РБК» слова Кузяева-старшего.

«Зенит» занимает третье место в группе H Лиги чемпионов с 3 очками в 2 матчах. На счету идущего вторым «Челси» также 3 очка, лондонцы опережают российскую команду благодаря победе в личной встрече. Лидером группы является «Ювентус» с 6 очками в 2 играх, на последней строчке — «Мальме», который не набрал ни одного очка.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6154bd549a794733f2a10878?from=newsfeed

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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