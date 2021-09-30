Мюллер сыграл 100-й матч в Лиге чемпионов

«Бавария» разгромила киевское «Динамо» во 2-м туре Лиги чемпионов. В составе мюнхенцев на поле вышел нападающий Томас Мюллер. Для него эта игра стала 100-й в главном еврокубковом турнире.

Как сообщает пресс-служба клуба, Мюллер стал пятым немцем после Мануэля Нойера, Филиппа Лама, Тони Крооса и Оливера Кана, кто смог достичь этой отметки в составе «Баварии».