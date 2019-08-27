Сулейманов получил травму и был заменен в ответном матче против «Олимпиакоса»
22:32
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов получил травму и был заменен в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
На 27-й минуте встречи «быки» убегали в контратаку, но Сулейманов столкнулся с Костасом Цимикасом. На поле появились врачи. Оба игрока вернулись в игру, но спустя пару минут стало ясно, что Шапи не может продолжить игру. На 32-й минуте встречи его заменил Юнес Намли.
Напомним, что в первой игре хавбека Реми Кабелла получил травму по ходу встречи и выбыл на полгода.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».
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