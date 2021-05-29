Стоунс гордится успехами «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Я хотел доказать себе, что заслуживаю быть там, где я нахожусь. Также моим товарищам по команде. Я хотел показать, что могу принести пользу. Поэтому я ушел, посмотрел на все и упорно трудился, чтобы вернуться в команду.

Я очень собой горжусь, но я не смог бы преодолеть все это без тех, кто окружал меня, и без моих партнеров по команде. Подходить к концу сезона с двумя трофеями, полуфиналом и финалом Лиги чемпионов — это то, чем я определенно могу гордиться", — цитирует Стоунса Daily Mirror.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).