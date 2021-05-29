Стоунс гордится успехами «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против «Челси».
«Я хотел доказать себе, что заслуживаю быть там, где я нахожусь. Также моим товарищам по команде. Я хотел показать, что могу принести пользу. Поэтому я ушел, посмотрел на все и упорно трудился, чтобы вернуться в команду.
Я очень собой горжусь, но я не смог бы преодолеть все это без тех, кто окружал меня, и без моих партнеров по команде. Подходить к концу сезона с двумя трофеями, полуфиналом и финалом Лиги чемпионов — это то, чем я определенно могу гордиться", — цитирует Стоунса Daily Mirror.
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/john-stones-reveals-drive-behind-24199962
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