Макелеле оценил шансы «Челси» в финале Лиги чемпионов
Технический наставник воспитанников академии «Челси» Клод Макелеле поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Финалы сильно отличаются от рядовых матчей внутреннего чемпионата. Не важно, что «Сити» считается фаворитом. Полагаю, у «Челси» есть все шансы.
Лэмпард? Фрэнк отлично поработал. Мы вышли в финал в том числе благодаря нему. Он также давал возможность проявить себя молодым игрокам", — цитирует Макелеле официальный сайт УЕФА.
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю