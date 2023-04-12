Пиоли: «Милан» уже превзошел результат прошлого сезона, а теперь попробует преодолеть барьер 1/4 финала ЛЧ»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы спокойны, потому что понимаем, что подготовились к этому матчу наилучшим образом. Понимаем все сложности, с которыми предстоит столкнуться. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, хотим показать свой лучший футбол. У «Милана» фантастически успешная история в Лиге чемпионов. При этом мы несколько лет не могли пробиться в этот турнир. Завтрашний матч очень важен. Мы уже превзошли результат прошлого сезона, а теперь попробуем преодолеть барьер 1/4 финала.

Понимаем, что «Наполи» очень силен. Но на данном этапе в турнире остались только сильные соперники. Мы должны отдать все силы без остатка, чтобы получить шанс пробиться дальше», — приводит слова Пиоли УЕФА.

12 апреля «Милан» дома сыграет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Начало — в 22.00 мск.