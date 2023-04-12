Мхитарян — о победе над «Бенфикой»: «Это был один из лучших наших матчей в этом сезоне»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян считает первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0) одним из лучших для его команды в этом сезоне.

«Это был один из лучших наших матчей в этом сезоне. Мы доминировали на каждом участке поля и помогали друг другу. Это принесло плоды. Спасибо Брозовичу и Барелле. Без них пришлось бы труднее. Они — голова этой команды. Они двигают нас вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Мхитаряна.

Ответный матч пройдет в Милане через неделю, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.