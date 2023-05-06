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Пиоли: «Не думаю, что «Милан» фаворит в матче ЛЧ с «Интером», но нас это не волнует»

Пиоли считает, что «Милан» не является фаворитом в матче ЛЧ с «Интером»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от первого матча с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Интер» — великая команда, я не думаю, что мы фавориты, но нас это не волнует. Мы будем наслаждаться всем, что нас окружает, до 20:59 в среду, а затем отдадим все, что у нас есть. Мы должны почувствовать это волнение. У нас есть мечта, и было бы здорово ее осуществить», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В трех предыдущих матчах с «Интером» в этом сезоне «Милан» одержал одну победу и потерпел два поражения.

В среду, 10 мая, «россонери» примут «Интер» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
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