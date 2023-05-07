Португалец Диаш назначен главным арбитром матча «Реал» — «Манчестер Сити» в 1/2 финала ЛЧ

Португальский арбитр Артур Соареш Диаш обслужит первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Его ассистентами будут Паулу Соареш и Педру Рибейру (оба из Португалии). Резервный судья — Даниэле Орсато (Италия). ВАР — Массимилиано Иррати (Италия). АВАР — Тиагу Мартинш (Португалия).

Диаш по три раза работал на матчах с участием «Ман Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов.

Первый матч полуфинала ЛЧ пройдет 9 мая в Мадриде. Начало — в 22.00 мск.