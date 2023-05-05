Гордюшенко — о выступлении на «Олд Траффорд» и «Уэмбли»: «Мне повезло сыграть на двух легендарных стадионах Англии»

Экс-полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о своих впечатлениях от игры с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

«Да, на «Уэмбли» была особенная атмосфера, и играть против них было сложнее, чем с «Монако». Когда вышел на это поле, все было, как в тумане. Складывалось ощущение, что «Уэмбли» был заполнен полностью. Там стоял такой гул от болельщиков «Тоттенхэма»... Было ощущение, что все это происходит во сне», — приводит Metaratings.ru слова Гордюшенко.

Также он ответил на вопрос, как проходил матч с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

«Мне повезло сыграть на двух легендарных стадионах Англии, на обоих было очень круто. Но у «Манчестер Юнайтед» более богатая история, чем у «Тоттенхэма», конечно», — добавил футболист.

Гордюшенко провел четыре матча в Лиге чемпионов. В сезоне-2016/17 полузащитник играл против «Монако» и «Тоттенхэма», а год спустя выходил на поле против «Бенфики» и «Манчестер Юнайтед».