Мейер: «Ничья 1:1, вероятно, справедлива по итогам 90 минут»

Голкипер «Боруссии» Александр Мейер прокомментировал ничью с ПСВ (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Всегда надо быть готовым к выходу на поле, и это то, что я должен был сделать сегодня. У Грегора были проблемы уже во время разминки. В раздевалке он пытался что-то сделать, но было ясно, что он не сможет играть. Мне пришлось быстро привести себя в порядок. Это моя работа. Мы хорошо начали и вышли вперед. Но ничья 1:1, вероятно, справедлива по итогам 90 минут. Мы знаем, и наши болельщики знают, что нужно сделать в домашней игре. Если мы справимся с этим, то пройдем в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Мейера.

Ответная игра пройдет в Германии 13 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.