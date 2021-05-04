Стало известно, сколько денег заработали клубы в Лиге чемпионов за прошлый сезон

Стали известны суммы, которые заработали клубы по итогам розыгрыша Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Больше всего денег получил французский «ПСЖ», который заработал 126,8 миллиона евро, сообщает Marca со ссылкой на экономический отчет УЕФА.

На второй строчке расположилась немецкая «Бавария» (125,4), которая победила парижан в финале.

Третью строчку заняла испанская «Барселона» — 100,25 миллиона.

Российский «Зенит» расположился на 21-й строчке, получив 40,3 миллиона евро.

Еще один российский клуб — «Локомотив» — оказался на 30-м месте с заработком 24,7 миллиона.

Заработок клубов по итогам Лиги чемпионов сезона-2020/21

1. «ПСЖ» (Франция) — 126 миллионов 806 тысяч евро

2. «Бавария» (Германия) — 125 486

3. «Барселона» (Испания) — 100 251

4. «Манчестер Сити» (Англия) — 94 748

5. «Атлетико» (Испания) — 91 454

6. «Лион» (Франция) — 91 213

7. «Ювентус» (Италия) — 84 090

8. «Реал» (Испания) — 80 848

9. «Ливерпуль» (Англия) — 79 575

10. «Челси» (Англия) — 78 569...

21. «Зенит» (Россия) — 40 392...

30. «Локомотив» (Россия) — 24 797