Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Стали известны условия посещения матча с «Челси» для болельщиков «Зенита»

19:33
«Стэмфорд Бридж». Фото ФК «Зенит»
«Стэмфорд Бридж». Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» рассказал, какие условия необходимо соблюсти болельщикам для посещения выездного матча Лиги чемпионов против «Челси».

«В соответствии с ограничениями, введенными правительством Великобритании, для посещения стадиона «Стэмфорд Бридж» необходимо соблюсти следующие условия:

— граждане России обязаны пройти 14-дневный карантин до даты матча при прибытии в Великобританию из нашей страны;

— все болельщики должны при входе на стадион предъявить сертификат о вакцинации исключительно вакцинами, одобренными Евросоюзом (Moderna, Astra Zeneca, Pfizer или Janssen), или предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до начала матча и внесенного в электронную базу данных Министерства здравоохранения Великобритании.

«Болельщики, которые могут подтвердить при проходе на стадион, что они соответствуют вышеуказанным условиям, смогут приобрести билет в Лондоне, предварительно забронировав его», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Матч «Зенита» с «Челси» пройдет 14 сентября в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Локомотив» собрал сильнейшую полузащиту в РПЛ. Такого выбора нет ни у кого из конкурентов
Россия — Украина: время начала матча и прямая трансляция
Месяц назад он стартовал на Олимпиаде, а теперь бежал в Россию из объятого ужасом Кабула
Упражнения на спину. Как укрепить спину дома
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры