Стали известны условия посещения матча с «Челси» для болельщиков «Зенита»

«Зенит» рассказал, какие условия необходимо соблюсти болельщикам для посещения выездного матча Лиги чемпионов против «Челси».

«В соответствии с ограничениями, введенными правительством Великобритании, для посещения стадиона «Стэмфорд Бридж» необходимо соблюсти следующие условия:

— граждане России обязаны пройти 14-дневный карантин до даты матча при прибытии в Великобританию из нашей страны;

— все болельщики должны при входе на стадион предъявить сертификат о вакцинации исключительно вакцинами, одобренными Евросоюзом (Moderna, Astra Zeneca, Pfizer или Janssen), или предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до начала матча и внесенного в электронную базу данных Министерства здравоохранения Великобритании.

«Болельщики, которые могут подтвердить при проходе на стадион, что они соответствуют вышеуказанным условиям, смогут приобрести билет в Лондоне, предварительно забронировав его», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Матч «Зенита» с «Челси» пройдет 14 сентября в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени.