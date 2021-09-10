Стали известны условия посещения матча с «Челси» для болельщиков «Зенита»
«Зенит» рассказал, какие условия необходимо соблюсти болельщикам для посещения выездного матча Лиги чемпионов против «Челси».
«В соответствии с ограничениями, введенными правительством Великобритании, для посещения стадиона «Стэмфорд Бридж» необходимо соблюсти следующие условия:
— граждане России обязаны пройти 14-дневный карантин до даты матча при прибытии в Великобританию из нашей страны;
— все болельщики должны при входе на стадион предъявить сертификат о вакцинации исключительно вакцинами, одобренными Евросоюзом (Moderna, Astra Zeneca, Pfizer или Janssen), или предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до начала матча и внесенного в электронную базу данных Министерства здравоохранения Великобритании.
«Болельщики, которые могут подтвердить при проходе на стадион, что они соответствуют вышеуказанным условиям, смогут приобрести билет в Лондоне, предварительно забронировав его», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Матч «Зенита» с «Челси» пройдет 14 сентября в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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