Президент УЕФА Чеферин: «Не возражал бы, если бы «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались от Лиги чемпионов»
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как бы он отреагировал, если бы «Реал» «Барселона» и «Ювентус» отказались участвовать в Лиге чемпионов.
«Я не возражал бы, если бы они покинули Лигу чемпионов, — цитирует Чеферина Marca. — Это очень смешно, что они хотят создать новый турнир, но в то же время хотят играть в Лиге чемпионов в этом сезоне. У этих клубов просто некомпетентные руководители. Эти парни (Флорентино Перес, Жоан Лапорта и Андреа Аньелли — Прим. «СЭ») пытались убить футбол».
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» ранее заявили о своей приверженности идее европейской Суперлиги. Остальные клубы, которые первоначально участвовали в проекте, заявили о выходе из него.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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