Президент УЕФА Чеферин: «Не возражал бы, если бы «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались от Лиги чемпионов»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как бы он отреагировал, если бы «Реал» «Барселона» и «Ювентус» отказались участвовать в Лиге чемпионов.

«Я не возражал бы, если бы они покинули Лигу чемпионов, — цитирует Чеферина Marca. — Это очень смешно, что они хотят создать новый турнир, но в то же время хотят играть в Лиге чемпионов в этом сезоне. У этих клубов просто некомпетентные руководители. Эти парни (Флорентино Перес, Жоан Лапорта и Андреа Аньелли — Прим. «СЭ») пытались убить футбол».

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» ранее заявили о своей приверженности идее европейской Суперлиги. Остальные клубы, которые первоначально участвовали в проекте, заявили о выходе из него.