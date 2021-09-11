Малафеев: «Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту» в игре против «Челси». Рад, что ФИФА разумно поступила»
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение ФИФА допустить Малкома и Клаудиньо к матчам с «Ахматом» и «Челси».
«Безусловно, это хорошая новость. Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту», а уж тем более в предстоящем матче на «Стэмфорд Бридж» против «Челси». Понятно, что «Зениту» будет тяжело на выезде в Лондоне, но в любом случае присутствие этих игроков даст больше возможностей противодействию лондонцам на их поле. В целом я рад, что в ФИФА разумнее отнеслись к той неразберихе по допуску и недопуску футболистов и поступили правильно по отношению, прежде всего, к самим игрокам», — сказал Малафеев «СЭ».
Напомним, ранее ФИФА запретила восьми футболистам играть в чемпионате Англии в течение пяти дней по просьбе южноамериканских футбольных ассоциаций.
Речь шла об Алиссоне, Фабиньо, Роберто Фирмино (все трое — «Ливерпуль»), Эдерсоне, Габриэле Жезусе (оба — «Манчестер Сити»), Фреде («Манчестер Юнайтед»), Тиагу Силве («Челси») и Рафинье («Лидс»). Вдобавок отстранение распространялось на игры 1-го тура Лиги чемпионов во вторник, 14 сентября — для Тиагу Силвы (матч с «Зенитом») и Фреда (встреча с «Янг Бойз»).
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