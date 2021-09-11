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Малафеев: «Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту» в игре против «Челси». Рад, что ФИФА разумно поступила»

13:24
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Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение ФИФА допустить Малкома и Клаудиньо к матчам с «Ахматом» и «Челси».

«Безусловно, это хорошая новость. Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту», а уж тем более в предстоящем матче на «Стэмфорд Бридж» против «Челси». Понятно, что «Зениту» будет тяжело на выезде в Лондоне, но в любом случае присутствие этих игроков даст больше возможностей противодействию лондонцам на их поле. В целом я рад, что в ФИФА разумнее отнеслись к той неразберихе по допуску и недопуску футболистов и поступили правильно по отношению, прежде всего, к самим игрокам», — сказал Малафеев «СЭ».

Напомним, ранее ФИФА запретила восьми футболистам играть в чемпионате Англии в течение пяти дней по просьбе южноамериканских футбольных ассоциаций.

Речь шла об Алиссоне, Фабиньо, Роберто Фирмино (все трое — «Ливерпуль»), Эдерсоне, Габриэле Жезусе (оба — «Манчестер Сити»), Фреде («Манчестер Юнайтед»), Тиагу Силве («Челси») и Рафинье («Лидс»). Вдобавок отстранение распространялось на игры 1-го тура Лиги чемпионов во вторник, 14 сентября — для Тиагу Силвы (матч с «Зенитом») и Фреда (встреча с «Янг Бойз»).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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