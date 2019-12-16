Спортдиректор «Манчестер Сити»: «Мы желаем быть лучшими, поэтому хотим победить «Реал»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда встретится с «Реалом».

— Конечно, это будет сложная встреча, — приводит слова Бегиристайна BT Sport. — «Реал» побеждал на турнире 13 раз, поэтому они лучшие. Мы желаем быть лучшими, поэтому хотим победить их. Всегда приятно приехать в Мадрид и играть на таком большом стадионе, как «Сантьяго Бернабеу».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей в 23.00 по московскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта.

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