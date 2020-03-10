Юлиан Нагельсманн: «Мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть столько трофеев»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (первая встреча — 1:0).

— Тимо Вернер вчера тренировался в общей группе, — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА. — Если все пойдет по плану, завтра он сыграет в основном составе. Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.

Хороший вратарь всегда важен. Я очень рад за Петера Гулачи. Когда встречаются две хорошие команды, моментов может быть очень мало. Нам повезло иметь Гулачи, но одновременно меня не очень радует то, что у «Тоттенхэма» есть Льорис, потому что это тоже великолепный голкипер.

Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуринью. Я думаю о том, как здорово было бы пройти «Тоттенхэм». Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев.