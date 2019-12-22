Самая дорогая пара в Лиге чемпионов — «Реал» — «Манчестер Сити»
21:20
Консалтинговая компания KPMG Football Benchmark оценила составы команд, составивших пары в 1/8 финала Лиги чемпионов. Самая дорогая: «Реал» — «Манчестер Сити» — 2,446 миллиарда евро. Меньше всего суммарно стоят «Аталанта» и «Наполи» — 714 миллионов.
|
Пара
|
Стоимость*
|
Сумма*
|
1167+1279
|
2446
|
749+1157
|
1906
|
940+879
|
1819
|
561+1209
|
1770
|
670+957
|
1627
|
907+536
|
1443
|
357+859
|
1216
|
289+425
|
714
* В миллионах евро, по данным KPMG Football Benchmark.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала
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