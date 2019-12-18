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Хосеп Гвардьола: «Реал» — король Лиги чемпионов»

17:40
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о наставнике «Реала» Зинедине Зидане. Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Это невероятное испытание, — цитирует испанского специалиста L'Equipe. — «Реал» — король этих соревнований. Зидан — особенный человек, я мечтал играть с ним, когда был футболистом. Когда покинул «Барселону», мечтал сыграть в «Ювентусе», но этого не произошло. У меня не было особой возможности поговорить с ним, может быть, три или четыре раза. Он невероятный человек. Я не мог бы справиться с давлением перед класико так же, как он. Восхищаюсь этим, здорово, что такие люди в футболе.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, пары плей-офф, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




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