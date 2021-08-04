«Спартак» стал первым клубом из РПЛ, потерпевшим поражение в новом сезоне еврокубков

«Спартак» проиграл «Бенфике» (2:0) в матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.

Таким образом, красно-белые первыми из клубов РПЛ потерпели поражение в новом сезоне еврокубков.

Это был третий матч для российских команд в еврокубках в сезоне-2021/22. Ранее «Сочи» дважды обыграл азербайджанский «Кешлы» (3:0, 4:2) во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.

Ответный матч «Спартака» и «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.