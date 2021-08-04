«Спартак» стал первым клубом из РПЛ, потерпевшим поражение в новом сезоне еврокубков
22:10
«Спартак» проиграл «Бенфике» (2:0) в матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.
Таким образом, красно-белые первыми из клубов РПЛ потерпели поражение в новом сезоне еврокубков.
Это был третий матч для российских команд в еврокубках в сезоне-2021/22. Ранее «Сочи» дважды обыграл азербайджанский «Кешлы» (3:0, 4:2) во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.
Ответный матч «Спартака» и «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.
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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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