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«Спартак» стал первым клубом из РПЛ, потерпевшим поражение в новом сезоне еврокубков

22:10
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«Спартак» проиграл «Бенфике» (2:0) в матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.

Таким образом, красно-белые первыми из клубов РПЛ потерпели поражение в новом сезоне еврокубков.

Это был третий матч для российских команд в еврокубках в сезоне-2021/22. Ранее «Сочи» дважды обыграл азербайджанский «Кешлы» (3:0, 4:2) во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.

Ответный матч «Спартака» и «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.

Спартак — Бенфика

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры