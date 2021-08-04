Куда попадет «Спартак», если не пройдет «Бенфику» в отборе Лиги чемпионов

Для прохода в следующую стадию красно-белым нужно победить португальский клуб на выезде с разницей в три мяча или в два мяча и в серии пенальти.

Если спартаковцам не удастся пройти «Бенфику», они напрямую выйдут в групповой раунд Лиги Европы.

Напомним, что УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. В случае любой победы «Спартака» с разницей в два мяча в основное время будет назначено дополнительное время. Если и оно не определит победителя, команды исполнят серию пенальти.

В четвертом раунде «Бенфика» или «Спартак» сыграют с победителем пары ПСВ — «Мидтьюлланн».