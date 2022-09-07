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7 сентября, 07:28

Спаллетти — о матче с «Ливерпулем»: «Отдадим все силы и сыграем в соответствии с рангом этого турнира»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Лигу чемпионов окружает фантастическая атмосфера. Отдадим все силы и сыграем в соответствии с рангом этого турнира. Мы будем стараться побеждать во всех своих матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Матч «Наполи» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035642--napoli-vs-liverpool/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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