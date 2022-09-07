Спаллетти — о матче с «Ливерпулем»: «Отдадим все силы и сыграем в соответствии с рангом этого турнира»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Лигу чемпионов окружает фантастическая атмосфера. Отдадим все силы и сыграем в соответствии с рангом этого турнира. Мы будем стараться побеждать во всех своих матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Матч «Наполи» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.