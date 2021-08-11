Смородская: «Не видать «Спартаку» теперь нормальных трансферов! Никто в разваленную команду не пойдет»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение «Спартака» от «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2).

«После того как я сказала, что «Спартак» проиграет, была какая-то жуткая реакция. Говорили, что я в футболе ничего не понимаю. В «Спартаке» реально большие проблемы с менеджментом, игроками, комплектацией команды. «Спартак» — не уровень игры в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «Спартак» показывал результат, а тут все развалилось? Во-первых, игра от игры отличается. Во-вторых, очень многое зависит от тренера. И в-третьих, я не вижу никакой поставленной игры, нормальных взаимодействий на поле. Когда «Бенфика» забивала, было по пять-шесть человек в обороне. А толку то? Они словно только узнали, как надо защищаться», — сказала Смородская «СЭ».

Смородская также считает, что информационная война вокруг «Спартака» повлияла на игроков.

«Вся шумиха вокруг «Спартака» сказалась на игроках. Однозначно! Все прекрасно знают, что творится вокруг команды. Весь тот фарс, ужас, который происходит в «Спартаке» год, не мог не сказаться на поле. Нормальных трансферов красно-белым не видать. Никто не пойдет в разваленную команду», — добавила Смородская.

Первая встреча также завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0. «Спартак» выступит в групповом раунде Лиги Европы.