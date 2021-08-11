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Баринов: «Вчера у «Спартака» не было футболистов на поле, я видел каких-то растерянных мальчиков»

13:30
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2).

«Португальцы показали футбол на две головы выше нашего. «Спартак» вчера был очень слаб, даже не было шансов забить гол. Им нужно прибавлять абсолютно во всем, необходимы усиления в команде. Вчера у «Спартака» не было футболистов на поле, я видел каких-то растерянных мальчиков. Меня удивляет то, как играет «Спартак». Это даже нельзя назвать игрой в футбол. Команда катится в пропасть, руководство собирается что-то делать? С такой игрой в Европе делать нечего», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По сумме двух матчей московский клуб уступил португальцам со счетом 0:4 и выбыл из Лиги чемпионов. «Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры