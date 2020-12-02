Смольников заявил, что «Краснодар» вышел с высоко поднятой головой из сложной ситуации

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников оценил итог матча с «Ренном» (1:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В любом случае, у нас были тяжелые последние два месяца, эта игра была важна для нас, — сказал Смольников. — Мы играли сердцем, отступать было некуда, и важно, что мы вышли с высоко поднятой головой из сложной ситуации. Мы вместе в нее влезли и отдадим все силы, чтобы вместе вылезти обратно».

Футболист также отметил, что хорошо себя чувствует и не испытывает проблем с тем, чтобы играть каждые 2-3 дня. На вопрос о том, передал ли он партнерам свой опыт он ответил, что не может передать ничего нового, так как в команде многие регулярно играют в еврокубках и за свои национальные сборные.

«Краснодар» одержал первую победу на основной стадии еврокубков для российских команды в текущем сезоне и обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы.

(Екатерина Потапова)