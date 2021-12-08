Самир Ханданович: «Матч с «Реалом» получился прекрасным»
02:40
Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в Лиге чемпионов.
«Нам необходимо быть более терпеливым, — цитирует голкипера официальный сайт УЕФА. — Нужно было больше бить по воротам, пока превосходили соперника во владении мячом. Понимали, что если хотим победить, то нужно в чем-то рисковать. Единственное, что жалко, — мы многократно оказывались перед воротами, но в последний момент каждый раз упускали шанс забить.
На мой взгляд, получился прекрасный матч — обе команды играли хорошо. В обеих встречах с «Реалом» мы оказывали серьезное давление. Этот матч — также и урок: нам нужно найти в себе что-то иное, нечто большее для игры на таком уровне».
В составе победителей отличились Тони Кроос и Марко Асенсио.
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