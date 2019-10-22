Симеоне рассказал о сильных сторонах «Байера» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне — о матче с «Байером» в Лиге чемпионов.

— У «Байера» — четко поставленная игра с высоким уровнем организации. Эта команда всегда играет с характером, независимо от места проведения встречи. В ней много талантливых и быстрых футболистов, — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА. — Я ищу наилучших футболистов для воплощения наших требований на поле. Некоторые парни в эмоциональном плане лучше других на данный момент. Я всегда говорю, что болельщики всегда с нами, и это уже от нас требуется сыграть должным образом и бодаться с соперником там, где нам бы того хотелось и было бы комфортнее всего. В составе соперника много очень хороших исполнителей в центре и быстрых футболистов на флангах.

Матч «Атлетико» — «Байер» начнется в 19.55 по московскому времени.