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Симеоне рассказал о сильных сторонах «Байера» перед матчем Лиги чемпионов

09:42
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне — о матче с «Байером» в Лиге чемпионов.

— У «Байера» — четко поставленная игра с высоким уровнем организации. Эта команда всегда играет с характером, независимо от места проведения встречи. В ней много талантливых и быстрых футболистов, — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА. — Я ищу наилучших футболистов для воплощения наших требований на поле. Некоторые парни в эмоциональном плане лучше других на данный момент. Я всегда говорю, что болельщики всегда с нами, и это уже от нас требуется сыграть должным образом и бодаться с соперником там, где нам бы того хотелось и было бы комфортнее всего. В составе соперника много очень хороших исполнителей в центре и быстрых футболистов на флангах.

Матч «Атлетико» — «Байер» начнется в 19.55 по московскому времени.

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Как закончатся матчи с участием «Локомотива» и «Зенита» в Лиге чемпионов?
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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027071/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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