В «Зальцбурге» выявлены 15 положительных тестов на коронавирус

В австрийском «Зальцбурге» разразилась эпидемия коронавируса. Проверка выявила 15 положительных результатов, сообщает пресс-служба австрийского клуба.

Две сегодняшние тренировки были отменены. Кроме того, меры гигиены и безопасности вокруг команды будут усилены.

Заболевшие изолированы согласно протоколу. У некоторых проявились легкие симптомы вируса.

Напомним, 8 марта «Зальцбургу» предстоит встретиться с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.