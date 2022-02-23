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Сегодня, 17:49

В «Зальцбурге» выявлены 15 положительных тестов на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент

В австрийском «Зальцбурге» разразилась эпидемия коронавируса. Проверка выявила 15 положительных результатов, сообщает пресс-служба австрийского клуба.

Две сегодняшние тренировки были отменены. Кроме того, меры гигиены и безопасности вокруг команды будут усилены.

Заболевшие изолированы согласно протоколу. У некоторых проявились легкие симптомы вируса.

Напомним, 8 марта «Зальцбургу» предстоит встретиться с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

Коронавирус
ФК Ред Булл Зальцбург
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