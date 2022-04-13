Марио Гомес прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

Экс-форвард сборной Германии Марио Гомес признался, что не ожидал вылета «Баварии» от «Вильярреала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Никогда не подумал, что «Бавария» вылетит сегодня. Это действительно очень тяжело принять. Им нужно хорошенько встряхнуться. Стоит отдать должное «Вильярреалу». Всю игру они продолжали верить в успех. В конце концов, защищаться от «Баварии» было глупо, учитывая счет», — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса.

В первом матче «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).