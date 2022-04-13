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Сегодня, 06:50

Марио Гомес прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-форвард сборной Германии Марио Гомес признался, что не ожидал вылета «Баварии» от «Вильярреала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Никогда не подумал, что «Бавария» вылетит сегодня. Это действительно очень тяжело принять. Им нужно хорошенько встряхнуться. Стоит отдать должное «Вильярреалу». Всю игру они продолжали верить в успех. В конце концов, защищаться от «Баварии» было глупо, учитывая счет», — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса.

В первом матче «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Голы
Левандовски, 52 (1:0), Чуквуэзе, 88 (1:1)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Эрнандез (Дэйвис, 87) Киммих Горецка Мусиала (Гнабри, 82) Левандовски Сане Коман Мюллер (Шупо-Мотинг, 90)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян Парехо (Орье, 90+3) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Чуквуэзе, 84) Морено Груневелд (Педраса, 85)
Предупреждения
Левандовски 33’  -  Фойт 59’, Ло Сельсо 90+1’
Судьи
Винчич (Словения)
0
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