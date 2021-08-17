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«Шахтер» впервые сыграет в черной форме

21:16
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В матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Монако» «Шахтер» впервые сыграет в черной форме, сообщает Twitter «горняков». Пресс-служба клуба опубликовала фото из раздевалки.

Матч «Монако» — «Шахтер» начнется в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Александр Головин сыграет в стартовом составе.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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