В матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Монако» «Шахтер» впервые сыграет в черной форме, сообщает Twitter «горняков». Пресс-служба клуба опубликовала фото из раздевалки.

? Сегодня впервые сыграем в черном комплекте формы.



? Загляните в нашу раздевалку накануне матча Лиги чемпионов ?#Shakhtar #МонакоШахтер #UCL pic.twitter.com/IDuactAhaA — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 17, 2021

Матч «Монако» — «Шахтер» начнется в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Александр Головин сыграет в стартовом составе.