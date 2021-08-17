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Вратарь «Монако» Нюбель пропустит матч с «Шахтером» из-за проблем с желудком

21:09
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Голкипер «Монако» Александер Нюбель не попал в заявку на матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера». Как сообщает официальный сайт УЕФА, у немца проблемы с желудком.

Место в ворота монегасков занял поляк Радослав Маевски. Матч «Монако» — «Шахтер» начнется в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Александр Головин сыграет в стартовом составе.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032632--monaco-vs-shakhtar-donetsk/

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • верните баламошку!!!

    говоря простым языком Зырянова: "обо...лся".

    17.08.2021

  • npokypop_6apcyk

    В новости очевидная ошибка. Правильно было бы "Вратарь «Монако» Нюбель пропустит матч с «Шахтером» из-за травмы желудка".

    17.08.2021