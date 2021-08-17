Вратарь «Монако» Нюбель пропустит матч с «Шахтером» из-за проблем с желудком

Голкипер «Монако» Александер Нюбель не попал в заявку на матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера». Как сообщает официальный сайт УЕФА, у немца проблемы с желудком.

Место в ворота монегасков занял поляк Радослав Маевски. Матч «Монако» — «Шахтер» начнется в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Александр Головин сыграет в стартовом составе.