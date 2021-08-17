Вратарь «Монако» Нюбель пропустит матч с «Шахтером» из-за проблем с желудком
21:09
Голкипер «Монако» Александер Нюбель не попал в заявку на матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера». Как сообщает официальный сайт УЕФА, у немца проблемы с желудком.
Место в ворота монегасков занял поляк Радослав Маевски. Матч «Монако» — «Шахтер» начнется в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Александр Головин сыграет в стартовом составе.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032632--monaco-vs-shakhtar-donetsk/
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верните баламошку!!!
говоря простым языком Зырянова: "обо...лся".
17.08.2021
npokypop_6apcyk
В новости очевидная ошибка. Правильно было бы "Вратарь «Монако» Нюбель пропустит матч с «Шахтером» из-за травмы желудка".
17.08.2021