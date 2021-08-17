Лига чемпионов, четвертый отборочный раунд: расписание и результаты всех матчей

17 и 18 августа пройдут первые матчи четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. «Монако» Александра Головина сыграет с донецким «Шахтером» и другие встречи.

17 августа, вторник

«Зальцбург» — «Бреннбю» (22.00 — по мск)

Трансляция на «Матч Футбол 1»

«Шериф» — «Динамо» З (22.00)

Трансляция на «Матч Футбол 2»

«Монако» — «Шахтер» Д (22.00)

Трансляция на «Матч ТВ«

18 августа, среда

«Янг Бойз» — «Ференцварош» (22.00)

Трансляция на «Матч Футбол 3»

«Мальме» — «Лудогорец» (22.00)

Трансляция на «Матч Футбол 2»

«Бенфика» — ПСВ (22.00)

Трансляция на «Матч ТВ» и «Футбол 1»

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