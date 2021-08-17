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Лига чемпионов, четвертый отборочный раунд: расписание и результаты всех матчей

11:30
Виссам Бен Йеддер обнимает Александра Головина. Фото AFP
Виссам Бен Йеддер обнимает Александра Головина. Фото AFP
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17 и 18 августа пройдут первые матчи четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. «Монако» Александра Головина сыграет с донецким «Шахтером» и другие встречи.

17 августа, вторник

«Зальцбург» — «Бреннбю» (22.00 — по мск)
Трансляция на «Матч Футбол 1»

Зальцбург — Бреннбю

«Шериф» — «Динамо» З (22.00)
Трансляция на «Матч Футбол 2»

Шериф — Динамо З

«Монако» — «Шахтер» Д (22.00)
Трансляция на «Матч ТВ«

Монако — Шахтер Д

18 августа, среда

«Янг Бойз» — «Ференцварош» (22.00)
Трансляция на «Матч Футбол 3»

Янг Бойз — Ференцварош

«Мальме» — «Лудогорец» (22.00)
Трансляция на «Матч Футбол 2»

Мальме — Лудогорец

«Бенфика» — ПСВ (22.00)
Трансляция на «Матч ТВ» и «Футбол 1»

Бенфика — ПСВ

Лига чемпионов: новости и статьи, обзоры матчей, расписание игр

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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