Лига чемпионов, четвертый отборочный раунд: расписание и результаты всех матчей
11:30
17 и 18 августа пройдут первые матчи четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. «Монако» Александра Головина сыграет с донецким «Шахтером» и другие встречи.
17 августа, вторник
«Зальцбург» — «Бреннбю» (22.00 — по мск)
Трансляция на «Матч Футбол 1»
«Шериф» — «Динамо» З (22.00)
Трансляция на «Матч Футбол 2»
«Монако» — «Шахтер» Д (22.00)
Трансляция на «Матч ТВ«
18 августа, среда
«Янг Бойз» — «Ференцварош» (22.00)
Трансляция на «Матч Футбол 3»
«Мальме» — «Лудогорец» (22.00)
Трансляция на «Матч Футбол 2»
«Бенфика» — ПСВ (22.00)
Трансляция на «Матч ТВ» и «Футбол 1»
Лига чемпионов: новости и статьи, обзоры матчей, расписание игр
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