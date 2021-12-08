«Шериф» спасся от поражения в матче с «Шахтером»

«Шахтер» и «Шериф» сыграли вничью (1:1) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

На 42-й минуте «горняков» вывел вперед Фернанду. «Шериф» сравнял счет в концовке игры. Отличился македонский полузащитник Бобан Николов.

Молдавский клуб набрал семь очков и занял третье место в группе D. «Шериф» сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Шахтер» с двумя очками занял последнее, четвертое место и покидает еврокубки.