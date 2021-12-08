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«Шериф» спасся от поражения в матче с «Шахтером»

00:52
Исмаили (справа) и Густаво Дуланто. Фото Reuters
Исмаили (справа) и Густаво Дуланто. Фото Reuters
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«Шахтер» и «Шериф» сыграли вничью (1:1) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

На 42-й минуте «горняков» вывел вперед Фернанду. «Шериф» сравнял счет в концовке игры. Отличился македонский полузащитник Бобан Николов.

Молдавский клуб набрал семь очков и занял третье место в группе D. «Шериф» сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Шахтер» с двумя очками занял последнее, четвертое место и покидает еврокубки.

Лига чемпионов. Группа D
07 дек, 23:00. ОСК Металлист (Харьков)
Шахтер Д
1:1
Шериф
Голы
Фернанду, 42 (1:0), Николов, 90+3 (1:1)
Шахтер Д
Пятов (Шевченко, 86 ) Додо Кривцов Корниенко (Исмаили, 67 ) Бондарь Маркос Антониу Бондаренко (Майкон, 67 ) Судаков (Тете, 46 ) Марлос Соломон Фернанду (Мудрик, 46 )
Шериф
Атанасиадис Арболеда Костанца Кристиану Дуланто Аддо Коловос (Николов, 46) Тилль Траоре Бруну Янсане
Предупреждения
Фернанду 10, Мудрик 78  -  Аддо 18, Дуланто 83
Судьи
Румшас

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Евгений Петров все материалы автора

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