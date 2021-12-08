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Дубли Ройса и Холанна помогли дортмундской «Боруссии» разгромить «Бешикташ» в ЛЧ

00:50
7 декабря. Дортмунд. «Боруссия» Д — «Бешикташ» — 4:0. Игроки «Боруссии». Фото AFP
7 декабря. Дортмунд. «Боруссия» Д — «Бешикташ» — 4:0. Игроки «Боруссии». Фото AFP
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Дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала разгромную победу над «Бешикташем» (5:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе немецкой команды дубли на счету Марко Ройса и Эрлина Холанна, еще раз отличился Дониэлл Мален.

«Боруссия» с 9 очками заняла третье место в группе С и вышла в плей-офф Лиги Европы. «Бешикташ» с 0 баллов (4-я строчка).

Лига чемпионов. Группа C
07 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
5:0
Бешикташ
Голы
Мален, 29 (1:0), Ройс, 45+2 (2:0), Ройс, 53 (3:0), Холанн, 68 (4:0), Холанн, 81 (5:0)
Боруссия Д
Кобель Загаду (Рафаэл Геррейру, 73 ) Шульц Хуммельс Менье (Рейниер, 46 ) Дахуд Ройс (Холанн, 63 ) Беллингем (Понграчич, 73 ) Витсель Мален Вольф (Пасслак, 62 )
Бешикташ
Эрсин Дестаноглу Монтеро Велинтон Умут Мераш Соуза (Хатчинсон, 82) Боздоган (Салих Учан, 76) Мехмет Топал Неджип Уйсал Батшуайи Ларин (Геззаль, 69) Кенан Караман (Розье, 46)
Предупреждения
Монтеро 31, Ларин 39, Соуза 44
Удаления
Велинтон 43
Судьи
Летексье

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