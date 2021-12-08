Дубли Ройса и Холанна помогли дортмундской «Боруссии» разгромить «Бешикташ» в ЛЧ
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Дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала разгромную победу над «Бешикташем» (5:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе немецкой команды дубли на счету Марко Ройса и Эрлина Холанна, еще раз отличился Дониэлл Мален.
«Боруссия» с 9 очками заняла третье место в группе С и вышла в плей-офф Лиги Европы. «Бешикташ» с 0 баллов (4-я строчка).
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