Дубли Ройса и Холанна помогли дортмундской «Боруссии» разгромить «Бешикташ» в ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала разгромную победу над «Бешикташем» (5:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе немецкой команды дубли на счету Марко Ройса и Эрлина Холанна, еще раз отличился Дониэлл Мален.

«Боруссия» с 9 очками заняла третье место в группе С и вышла в плей-офф Лиги Европы. «Бешикташ» с 0 баллов (4-я строчка).