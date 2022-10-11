«Реал» сыграл вничью с «Шахтером», отыгравшись на последних минутах

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«Реал» в гостях сыграл вничью с «Шахтером» в групповом турнире Лиги чемпионов — 1:1.

В составе «горняков» забил Александр Зубков в начале второго тайма. «Реал» сравнял счет в конце матча благодаря удару Антонио Рюдигера.

В другой встрече «Лейпциг» на выезде победил «Селтик» — 2:0.

Победу гостям принес точный удар Тимо Вернера на 75-й и Эмиля Форсберга на 84-й минуте матча.

В группе F лидирует «Реал» с 10 очками. «Шахтер» занимает третье место с 5 очками. Второй — «Лейпциг» (6 очков). Замыкает группу «Селтик» (1 очко).