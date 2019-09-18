«Шахтер» подарил «Манчестер Сити» вышиванки и украинские паспорта. Фото

В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити» представители донецкого клуба организовали теплый прием в честь зарубежных гостей.

Делегацию «Шахтера» с участием амбассадора клуба Дарио Срны возглавлял генеральный директор Сергей Палкин, «Манчестер Сити» представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн, cообщается на официальном сайте донецкого клуба.

Гостям подарили национальные вышиванки и украинские паспорта.

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