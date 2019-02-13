09:51 13 февраля | Футбол — Лига чемпионов

Сержиу Консейсау: "Шансы "Порту" и "Ромы" по-прежнему равны"

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Главный тренер "Порту"  Сержиу Консейсау считает, что у его команды хорошие шансы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Португальцы проиграли на выезде "Роме" со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала.

– Ничего не изменилось, – цитирует AFP Консейсау. – Как и перед матчем, шансы 50 на 50. Мы не лучшая команда в мире, но одна из самых конкурентоспособных. Несмотря на пропущенные мячи, мне понравилось, как мы защищались. Посмотрим, какие у нас будут варианты. У "Порту" много травм, что усложняет задачу.

Рома - Порту

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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