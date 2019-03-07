Сержиу Консейсау: "Победа над "Ромой" - доказательство тому, как "Порту" заматерел"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау после победы над "Ромой" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что этот результат доказывает прогресс команды. По его мнению, игроки почти идеально выполнили установку.

- Это доказательство тому, как мы заматерели, - цитирует официальный сайт УЕФА Консейсау. - Играли спокойно, а это тоже говорит о силе нашей команды. Ребята практически идеально выполнили план на матч.