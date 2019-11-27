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Сергей Семак: «Кержаков в сборной? Это к главному тренеру»

27 ноября 2019, 23:52
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0).

— Как вы думаете, может ли измениться карьерный статус Кержакова в ближайшее время?

— Миша сыграл хорошо. Он играет в одной из лучших команд чемпионата. Выше уже некуда. Что касается его игры за национальную сборную, то это решение главного тренера сборной. Он сыграл прекрасно — карьерой и трудом заслужил место в основе.

— Что подумали, когда увидели состав «Лиона»?

— Думали, что «Лион» будет играть в три центральных защитника, или что Денайер выдвинется вперед. Понимали, что он может играть в опорной, ведь Гарсия редко использует три центральных защитника. Непривычное сочетание. (Гоша Чернов)

Зенит — Лион

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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