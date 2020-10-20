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Сергей Семак: «Брюгге» считает, что мы слабейшие в группе, мы — что они. Все решится на поле"

19:38
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от стартового матча группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге».

— В прошлом сезоне набрали 7 очков и не вышли в евровесну, «Брюгге» набрал 3 и вышел, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Многое зависит от того, как выступают другие команды. К сожалению, в прошлом году не получилось выйти, в этом постараемся набирать очки в кажлом матче.

«Брюгге» считается слабейшим клубом в группе? Сложно сказать. Они считают, что мы слабейшие, мы считаем, что они. В любом случае все решится на футбольном поле. Это лучший турнир, где играют лучшие команды, поэтому мы должны быть готовы к интенсивной игре с равным по силе соперником. Может, будем чуть больше мяч контролировать, но важнее, кто будет острее играть.

Трансляция матча «Зенит» — «Брюгге»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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