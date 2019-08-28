Сергей Матвеев: «Краснодар» мог выступить лучше в Лиге чемпионов"

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после поражения от «Олимпиакоса»? (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что команда могла сыграть лучше, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Игра началась очень хорошо для нас, — отметил Матвеев. — Мы имели два момента, планировали начать бодро, в планах было забить, но не было — пропустить. Очень быстрый ответный мяч, он нас остановил, и игра перетекла в такой момент, когда совсем все стало ясно. Если до мачта мы верили, пытались, то после этого гола... Хотя мы не остановились — были подходы, моменты, но не получилось ничего изменить. Жаль, что пропустили второй гол из-за невнимательности, но такое бывает. Жаль. Прошли «Порту», но уступили «Олимпиакосу». Могли выступить лучше в Лиге чемпионов.

— Провальные вторые таймы «Краснодара» — закономерность?

— Наверно, это есть в какой-то степени, но сейчас мы находимся в трудном положении. Жаловаться не приходится, мы готовились к этому графику. Но много игроков выпало, это повлияло и в итоге вылилось в негативный результат. Если говорить про концовку домашнего матча с «Олимпиакосом», то, скажем, мы хотели, но не смогли. А в Греции мы не были готовы перестроиться и после второго мяча умерить атакующие действия, оставить возможности на ответную игру. При счет 0:2 все было возможно бы, но мы этого не сделали.

— У Берга — голевой пас, но не кажется ли вам, что он выглядел бледно? Не обидится ли Игнатьев, что ему не дали выйти в стартовом составе?

— Мы ротируем состав, и Игнатьев в прошлом матче сыграл сначала. С «Уралом», может, также сыграет. Мы рассчитываем на всех футболистов. Мы предполагали, что игра пойдет в позиционную атаку, а не в быструю, поэтому выбрали Берга. Обид ни у кого нет, все люди взрослые, должны помогать команде.

— Выбор вратаря — это только ротация? И в каком психологическом состоянии находится Сафонов?

— По Матвею сразу скажу — ничего сверхъестественного не происходит, все нормально. Крицюка заранее планировали, это ротация. Никакой подоплеки нет.

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