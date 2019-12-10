Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Семин признался, что хотел бы видеть Сычева в «Локомотиве»

20:52
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» прокомментировал новости о завершении карьеры бывшего игрока москвичей Дмитрия Сычева, сообщает пресс-служба москвичей.

— Я хотел бы видеть Сычева в «Локомотиве», но это вопрос к руководству, — приводит слова Семина пресс-служба москвичей. — Сычев — часть «Локомотива», игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе.

Игра «Атлетико» — «Локомотив» пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Атлетико — Локомотив

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21516

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир