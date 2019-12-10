Семин признался, что хотел бы видеть Сычева в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» прокомментировал новости о завершении карьеры бывшего игрока москвичей Дмитрия Сычева, сообщает пресс-служба москвичей.

— Я хотел бы видеть Сычева в «Локомотиве», но это вопрос к руководству, — приводит слова Семина пресс-служба москвичей. — Сычев — часть «Локомотива», игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе.

Игра «Атлетико» — «Локомотив» пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).

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