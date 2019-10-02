Семин объяснил, почему выпустил Идову в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) против «Атлетико» заявил, что выпустил защитника Брайана Идову вместо хавбека Рифата Жемалетдинова, потому что тот был хорошо готов физически. Жемалетдинов получил травму в середине первого тайма.

— Почему выпустили именно Идову? И почему не Джорджевича?

— Мы выпускаем тех, кто, как мы считаем, лучше готовы физически и лучше готовят под игру. Был кубковый матч, и у нас была информация по тем игрокам, которые там играли. Поэтому и посчитали, что лучше будет Идову. Игнатьев может играть на нескольких позициях, и, кстати, неплохо действовал — за исключением этого углового, когда произошла нелепая ошибка. Но ошибки всегда делаешь, когда на тебя оказывается чересчур большое давление. А оно у «Атлетико» было таким, что очень сложно их сдержать. Давление на всех участках поля. (Игорь Рабинер)

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