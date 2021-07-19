Семин — о жеребьевке «Спартака» в квалификации ЛЧ: «Витория прекрасно знает португальский футбол»
13:22
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Не знаю, пройдет ли «Спартак» дальше. Могу сказать одно: Руй Витория прекрасно знает португальский футбол. Все карты ему в руки», — сказал Семин «СЭ».
Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Отметим, что нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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