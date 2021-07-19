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Семин — о жеребьевке «Спартака» в квалификации ЛЧ: «Витория прекрасно знает португальский футбол»

13:22
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Не знаю, пройдет ли «Спартак» дальше. Могу сказать одно: Руй Витория прекрасно знает португальский футбол. Все карты ему в руки», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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