Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Не знаю, пройдет ли «Спартак» дальше. Могу сказать одно: Руй Витория прекрасно знает португальский футбол. Все карты ему в руки», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.