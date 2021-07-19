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Юран считает, что «Спартаку» будет непросто пройти «Бенфику» в квалификации ЛЧ

13:34
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Бывший футболист «Бенфики» и «Спартака» Сергей Юран прокомментировал итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов для красно-белых.

«Спартак» сыграет против «Бенфики». Матчи третьего отборочного раунда состоятся 3-4 и 10 августа.

«Скажем так: «Бенфика» — это неприятный соперник для «Спартака». Также это очень серьезный уровень, потому красно-белым будет непросто пройти квалификационный раунд Лиги чемпионов. Но шансы есть», — сказал Юран «СЭ».

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

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Данил Алешин все материалы автора

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры