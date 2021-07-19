«Спартак» сыграет против «Бенфики» в матчах третьего отборочного раунда 3-4 и 10 августа. Первая встреча команд пройдет в Москве, ответная — в Лиссабоне.

В случае успеха «Спартак» продолжит борьбу в четвертом отборочном раунде (жеребьевка 2 августа, матчи 17-18 и 24-25 августа). В случае неудачи красно-белые попадут в групповой этап Лиги Европы. Отметим, что нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.