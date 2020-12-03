Семак ответил на вопрос об отставке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможной отставке.

— Нет ли опасений, что руководство «Зенита» отправит вас в отставку?

— Это вопрос не ко мне. Нужно руководителям задавать вопросы такого плана. А мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Для меня, как для российского тренера, выступающего в Европе, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами.

А задача одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться быть в Лиге чемпионов. Нужно строить сильную команду, чтобы быть боеспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были сложности, но, надеюсь, в будущем будет легче.

(Гоша Чернов)