Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Семак ответил на вопрос об отставке

02:20
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможной отставке.

— Нет ли опасений, что руководство «Зенита» отправит вас в отставку?

— Это вопрос не ко мне. Нужно руководителям задавать вопросы такого плана. А мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Для меня, как для российского тренера, выступающего в Европе, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами.

А задача одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться быть в Лиге чемпионов. Нужно строить сильную команду, чтобы быть боеспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были сложности, но, надеюсь, в будущем будет легче.
(Гоша Чернов)

Брюгге — Зенит

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир