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Семак — о поражении «Зенита» в Лиге чемпионов: «Абсолютно заслуженная победа «Лацио»

01:51
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3).

— Пропустили быстрый мяч и тем самым позволили возможность «Лацио» играть в привычной манере — на контратаках. Пропустили два мяча, хотя достаточно быстро смогли вернуться в игру. Второй тайм для нас снова начался неудачно — с пенальти. Дальше мы старались, но вернуться в игру и приблизиться к «Лацио» по счету не смогли. Абсолютно заслуженная победа «Лацио». К сожалению, мы не смогли добиться нужного результата. (Гоша Чернов)

Лацио — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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