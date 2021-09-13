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Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Челси»

20:48
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Кто точно не сыграет с «Челси»?

— Барриос пока не прилетел. Он не может прилететь по действующему законодательству. Не прилетели Оздоев, Караваев и Ловрен. У Барриоса шанс есть. Есть постановление, которое позволяет гражданам определенной категории завтра после 4 утра пересечь границу. Надеюсь, Барриос прилетит в Лондон к обеду и сможет принять участие в матче.

Матч пройдет во вторник, 14 сентября в Лондоне и начнется в 22.00 (мск).

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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