Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Челси»
20:48
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».
— Кто точно не сыграет с «Челси»?
— Барриос пока не прилетел. Он не может прилететь по действующему законодательству. Не прилетели Оздоев, Караваев и Ловрен. У Барриоса шанс есть. Есть постановление, которое позволяет гражданам определенной категории завтра после 4 утра пересечь границу. Надеюсь, Барриос прилетит в Лондон к обеду и сможет принять участие в матче.
Матч пройдет во вторник, 14 сентября в Лондоне и начнется в 22.00 (мск).
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