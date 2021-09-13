Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Кто точно не сыграет с «Челси»?

— Барриос пока не прилетел. Он не может прилететь по действующему законодательству. Не прилетели Оздоев, Караваев и Ловрен. У Барриоса шанс есть. Есть постановление, которое позволяет гражданам определенной категории завтра после 4 утра пересечь границу. Надеюсь, Барриос прилетит в Лондон к обеду и сможет принять участие в матче.

Матч пройдет во вторник, 14 сентября в Лондоне и начнется в 22.00 (мск).