Сегодня «Наполи» установит рекорд посещаемости

Как стало известно «СЭ», на ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан», который состоится сегодня, 18 апреля на стадионе «Диего Армандо Марадона», ожидается около 55 000 зрителей.

Это станет рекордной посещаемостью для неаполитанского клуба в сезоне-2022/23. Ранее больше всего болельщиков на трибунах собрала встреча группового турнира ЛЧ с «Аяксом» в октябре прошлого года — ее посетили 52 229 человек.

При этом в городе, который готовится к победе в серии А, царит огромный ажиотаж. Цвета «Наполи» и изображения главных героев команды можно увидеть повсюду.

Матч «Наполи» — «Милан» начнется в 22.00 по московскому времени. В первой игре, которая прошла в Милане, неаполитанцы уступили со счетом 0:1.